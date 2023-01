Ceriale, minoranza dura contro la giunta: "Ad oggi non sono riusciti a gestire l’attività amministrativa, come possono farlo da sindaci in futuro?"

Il gruppo di minoranza composto dai consiglieri Antonello Mazzone, Valeria Cammarata e Fabrizio Dani, a seguito dei recenti articoli comparsi sulle pagine della politica locale, vuole porre l’attenzione sull’attuale situazione amministrativa cerialese.

"Da una parte il vicesindaco Giordano che presenta la sua lista i cui componenti sono totalmente privi di esperienza nella gestione pubblica - spiegano gli esponenti di minoranza - lui stesso si attribuisce competenze che ha già ampiamente dimostrato di non possedere; non ha saputo programmare la progettazione pubblica facendo perdere all’ente finanziamenti di milioni di euro al contrario di altri comuni viciniori che partiranno con la realizzazione di opere totalmente finanziate con fondi regionali e/o comunitari. L’operatìvità dello stesso è sotto gli occhi di tutti, basti guardare a che punto stanno i marciapiedi di via Romana, per non parlare della mancata apertura della biblioteca in via Primo Maggio".

"Dall’altra parte abbiamo il presidente della sezione cerialese di FdI che proclama di volere una nuova giunta comunale capace di esercitare un controllo, non ingerenza sull’attività degli uffici comunali - proseguono - peccato che Il rappresentante di detta forza politica Maineri attualmente assessore in pectore nel penultimo consiglio ha testualmente affermato: '...mi sembra che gli Uffici, alcuni Uffici, siano completamente fuori controllo, da parte tua (riferito al sindaco), da parte della Giunta su alcune cose, e da parte dell’Amministrazione in generale...' afferma inoltre 'perché credo che gli Assessori siano qui, visto che prendiamo 1.000 euro al mese, tu, Sindaco, noi tutti, la Segretaria, siamo qua a fare qualcosa, no?, voglio dire, perché, se no, se i funzionari fanno e disfano a insaputa della parte politica chiedo: ma noi qua cosa ci stiamo a fare?...'; ecco Maineri noi per primi della minoranza ci chiediamo cosa ci state a fare. Se ritieni che l’inerzia è da attribuire al Sindaco non si capisce perché solo ora te ne accorgi dopo che lo hai sostenuto per il 90% della legislatura; Saremo molto attenti alle risposte delle tue interpellanze che paradossalmente hai presentato per poi tornare sull’argomento; erano anni che in consiglio comunale non assistevamo ad un così triste teatrino di basso valore".