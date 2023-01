Peste suina, continuano a salire i casi a Sassello, 8 i cinghiali positivi

I positivi sono ora 274, cinque in più rispetto all’aggiornamento precedente in Piemonte salgono a 179 le positività totali, in Liguria arrivano a 95.

Nel frattempo quest'oggi si è svolto un incontro in Prefettura tra il Prefetto Enrico Gullotti e il commissario straordinario per l'emergenza Angelo Ferrari. Al centro proprio la gestione e la questione del depopolamento visto che le recinzioni posizionate non sono bastate. Ferrari ha fatto infatti presente che ci sarebbe bisogno di finanziamenti per scongiurare che la situazione peggiori anche perchè il rischio è che si espanda verso il cuneeese dove sono presenti diversi allevamenti di suini con l'economia che chiaramente potrebbe risentirne.