Savona, colta mentre spacciava cocaina in piazza del Popolo: arrestata giovane incensurata

Colta in flagrante nell’atto di cedere una dose di cocaina: arrestata giovane incensurata a Savona per spaccio di sostanze stupefacenti.

La costante attività di prevenzione e repressione dei reati in materia di sostanze stupefacenti, intensificata dal Questore di Savona, ha permesso ai poliziotti della Squadra Mobile di arrestare, nel capoluogo, una ventiquattrenne di origini albanesi, incensurata, con l’accusa di spaccio di sostanze stupefacenti.

La giovane donna, nel corso di uno specifico servizio antidroga, è stata presa nell’atto di cedere una dose di cocaina ad un uomo, nei pressi di Piazza del Popolo.

Immediatamente perquisita, si è scoperto che portava con sé alcune altre dosi di droga, avvolte nel cellophane.

I poliziotti della Mobile da alcuni giorni tenevano d’occhio la giovane, che si muoveva ripetutamente tra la piazza ed un palazzo nelle immediate vicinanze. Sono così riusciti a individuarne l’appartamento, dove, durante la perquisizione, è stato trovato circa un etto e mezzo di cocaina, in parte già suddivisa in dosi, e circa mezz’etto di altre droghe, due bilancini elettronici, materiale per il confezionamento e oltre 21mila euro in contanti.

L’arrestata è stata accompagnata in carcere, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, mentre invece, l’acquirente della dose di cocaina è stato segnalato alla Prefettura di Savona, quale assuntore di stupefacenti.

I provvedimenti adottati in questa fase non implicano la responsabilità dell'indagato sino al definitivo accertamento di colpevolezza che avverrà con sentenza irrevocabile.