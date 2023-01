Ratifica Mes, botta e risposta Toti-Rossetti: necessari investimenti sulla sanità

Anche in Liguria è centrale la discussione politica sulla ratifica da parte dell’Italia del Mes, il meccanismo europeo di stabilità volto a garantire la stabilità finanziaria nella zona euro con assistenza ai paesi che si trovano di fronte o rischiano di dover affrontare difficoltà finanziarie.

Oggi il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti, intervistato nella trasmissione mattutina del Tg1, ha sottolineato l’importanza di ratificare il Mes:

“Sono sicuro vada ratificato. Si tratta di un impegno che abbiamo preso e un paese serio ratifica gli impegni che i suoi governi hanno preso nel passato, anche quando non la si pensa allo stesso modo.

Certamente il Pnrr sta investendo nella sanità in strutture, abbiamo poi bisogno di soldi per gestire quelle strutture. Se il Mes può essere utile in questo senso ci penserei su. Se invece il Governo troverà altre strade per finanziare alcune voci che le regioni continuano a chiedere di finanziare, penso alla sanità, al trasporto pubblico locale e ad altri servizi di base essenziali per i cittadini, non mi pare si debba stare troppo a guardare se il gatto è bianco o nero, l’importante è che prenda i topi”.

I fondi del Mes sono direttamente connessi alla sanità: l’Italia infatti potrebbe ottenere risorse da investire sul personale sanitario. L’uso dei fondi sarebbe legato esclusivamente all’ambito sanitario per spese dirette o indirette legate al Covid-19.

“Toti faccia pace con se stesso sul Mes: a dicembre insieme alla sua maggioranza ha bocciato un ordine del giorno del PD che chiedeva di sollecitare il governo Meloni a utilizzare quelle risorse, oggi invece si dice favorevole al loro uso - commenta il consigliere regionale Pippo Rossetti (PD) - Toti faccia pace con sé stesso sul Mes: perché, ci fa piacere che oggi abbia cambiato idea e chieda al governo di utilizzare quelle risorse per il personale sanitario, ma a dicembre, insieme alla sua maggioranza in consiglio regionale, ha bocciato la mia proposta e del Gruppo PD di chiedere immediatamente al governo Meloni di usufruire del Mes.

Di fronte a un sistema sanitario nazionale in ginocchio e ai tagli che la sanità subirà nei prossimi anni, con stimati circa 5,6 miliardi in meno rispetto al fabbisogno, la ratifica del trattato del Mes è quanto mai necessaria e indispensabile, perché si potrebbero trarre per la sanità italiana 36 miliardi a un tasso pari quasi a zero, che aiuterebbero a incrementare i servizi, aumentare i salari dei professionisti e ammodernare le strutture sanitarie. L’intervento nei confronti del governo sarebbe più incisivo se sostenuto dall’intera assemblea regionale”, conclude Rossetti.