Ex chiesa del Pero di Varazze, partiti i lavori di abbassamento del campanile e della demolizione della canonica (FOTO)

Sono riprese nella giornata di ieri le operazioni di demolizione della vecchia chiesa della Santissima Annunziata al Pero a Varazze.

"In particolare con lautorizzazione della Sovrintendenza, l'impresa incaricata dalla diocesi, sta provvedendo ad abbassare il campanile oltre alla demolizione della canonica adiacente e di ulteriori porzioni della chiesa - dice il sindaco Luigi Pierfederici - Le demolizioni in corso d'opera, una volta terminate, permetteranno il raggiungimento di un maggiore livello di sicurezza".

L'intervento potrà consentire alle 3 famiglie che erano state evacuate di poter tornare nelle loro abitazioni.

La SP542 era stata chiusa lo scorso 5 dicembre dopo il crollo di una porzione del tetto della chiesa sconsacrata della Santissima Annunziata.

Prima di Natale era stato realizzato un ponteggio strutturale utile per il contenimento della facciata della chiesa consentendo il transito delle auto in sicurezza e dal 27 al 29 dicembre era stata interdetta la circolazione per consentire le operazioni di demolizione delle porzioni più pericolanti.