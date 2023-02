Alassio, NonUnoMeno: rinnovato l'accordo per la gestione della Caffetteria della Biblioteca

Prosegue il progetto di inclusione attiva di soggetti con bisogni speciali per la gestione della Caffetteria della Biblioteca: lo ha deliberato la giunta comunale di Alassio. Venerdì 10 febbraio l'opportunità di toccare con mano la qualità e l'attrattività del progetto e del servizio. L'assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Alassio, la Cooperativa Jobel, i ragazzi e le ragazze del progetto Nonunomeno, in collaborazione con l'Associazione Culturale Zoo, hanno il piacere di invitare il pubblico ad un aperitivo musicale, Geddo Live con Mauro Vero, a partire dalle 18,30.

"In Piazza Airaldi Durante, al quarto piano della Biblioteca Civica di Alassio - si legge sull'invito - ti aspettiamo per un aperitivo a base di musica e ottimi stuzzichini, tutti preparati con amore".

NonUnoMeno è soprattutto una bella idea. L’idea di poter pensare all’inclusione attiva di soggetti con bisogni speciali in un modello sperimentale di intervento abilitativo, riabilitativo, socio occupazionale attraverso la creazione di imprese vincenti.

NonUnoMeno è il progetto scaturito nell’ottobre del 2012, all’interno della Caffetteria della Biblioteca Civica di Alassio, all’epoca concessa in convenzione dal Comune all’Istituto Alberghiero Giancardi, per la gestione del servizio bar. L’obiettivo dell’intervento consisteva nello sperimentare un ambiente di apprendimento in situazione reale per un gruppo di allievi con bisogni speciali e con un percorso formativo individualizzato.

Grazie alla collaborazione tra la Cooperativa Jobel, l’ANFFAS, gli Istituti Alberghieri di Alassio e Finale, in rete con i Comuni del comprensorio, servizi di inserimento lavorativo disabili , il centro di salute mentale di Albenga, i centri per l’impiego di Albenga e gli enti di formazione, NonUnoMeno ha saputo crescere. Oggi è un bar, un’osteria, un bistrot. Sono locali per la ristorazione e la caffetteria, nel Ponente ligure, non solo nella caffetteria della Biblioteca alassina.

"Un progetto che è partito proprio da qui, dalla biblioteca di Alassio - spiegano Franca Giannotta, Assessore alle Politiche Sociali, e Paola Cassarino Consigliera incaricata alla Cultura del Comune di Alassio​ - e che si sta diffondendo presso altre istituzioni e soggetti pubblici a livello regionale e nazionale, impegnati nel terzo settore. Logico pensare quindi a proseguire su questo percorso con un nuovo rinnovo del rapporto di collaborazione, non solo per l'importante finalità socioeducativa, ma anche per la qualità del servizio".

"La Caffetteria della Biblioteca - proseguono dall'amministrazione - è forse poco conosciuta, ma in realtà offre un servizio non solo ristretto ai fruitori della biblioteca stessa. Offre una vista mozzafiato e pranzi con cibi totalmente preparati dai ragazzi inseriti nel progetto. Non solo: grazie alla stretta collaborazione con lo staff della biblioteca collaborano fattivamente nell'organizzazione di laboratori di cucina per bambini".

Il bar della biblioteca civica, infatti, per le sue insite caratteristiche, ha rappresentato e rappresenta una location ideale per poter sperimentare il progetto realizzando una gestione dell’attività di bar-caffetteria-tavola calda accogliente, un punto di ristoro, un’attività di banqueting di qualità e nel contempo diventare un laboratorio esperienziale per i ragazzi con bisogni speciali, con potenzialità a diventare nel tempo un modello di impresa sociale con un alto livello di inclusione e un’opportunità di apprendimento e di crescita per gli allievi in situazione di handicap.

Per info e prenotazioni è possibile chiamare Martina al numero di telefono 349 3108816 oppure inviare un email alassio@nonunomeno.it