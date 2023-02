Savona, tragedia sul lavoro in Tpl Linea, il cordoglio dei sindacati, Pasa (Cgil): “Diritto calpestato, basta parole, servono fatti”

“Il diritto calpestato: basta parole, servono fatti. Prima di ogni altra cosa ci stringiamo al dolore della famiglia e dei colleghi del lavoratore”. Così il segretario generale Cgil Savona Andrea Pasa poco dopo il tragico incidente sul lavoro accaduto nel deposito di Savona dell’azienda di trasporto locale Tpl Linea, nel quale ha perso la vita un dipendente.

“È necessario verificare meglio ciò che è avvenuto, ma una settantina di morti sul lavoro in meno di 10 anni in provincia di Savona sono una mattanza, una vergogna per un Paese civile – prosegue -. Tre morti e più di duemila infortuni sul lavoro al giorno in tutto il Paese dimostrano che c'è troppa precarietà e pochi controlli, che c'è bisogno di investire sulla sicurezza sul lavoro e questo vuol dire assumere nuovi ispettori, medici etc. È necessario creare una cultura di impresa in cui la sicurezza e la salute non siano più un costo ma un investimento e fermare la corsa alle deroghe in peggio delle aziende ai contratti collettivi nazionali di lavoro su orario e pause. Chiediamo da tempo risposte molto concrete”.

“È inutile girarci intorno – spiega Pasa -: se vogliamo garantire più salute e più sicurezza, i primi obiettivi sono superare la precarietà nel lavoro (a Savona oltre il 90% dei nuovi occupati è precario) e fare una legge che impedisca la logica del massimo ribasso negli appalti come elemento di competizione”.

“Lo abbiamo ribadito migliaia di volte – sottolinea -, in ogni occasione: servono più controlli, più prevenzione quindi più personale oltre che meno precarietà. Ma le parole non servono più. Chi ha la responsabilità di prevenire e controllare i luoghi di lavoro dovrebbe sentirsi responsabile anche di ogni vita ferita o ancor peggio spezzata . Invece non è così, ci si indigna solo quando succedono tragedie come questa”.

“Servono fatti e non parole di solidarietà proprio dagli enti che dovrebbero vigilare meglio e di più. Serve più personale in tutta la pubblica amministrazione, soprattutto all'Ispettorato del lavoro (oggi un solo ispettore tecnico in tutta la provincia di Savona), più medici, visto che da oltre 8 mesi manca persino il medico specialista in medicina del lavoro dello Psal in Asl 2 e servono sanzioni più pesanti alle imprese recidive” .

“Cgil Cisl Uil di Savona non denuncia soltanto, ma costruiscono proposte e progetti per migliorare la situazione frutto di esperienze di centinaia di delegati per la sicurezza di tutta la provincia che ogni giorno trattano questi temi all'intero dei luoghi di lavoro, con un documento costruito a marzo del 2022 in cui chiediamo interventi mirati. Ad oggi quelle richieste, se non alcuni temi quali la formazione nelle scuole e l'emergenza caldo, grazie al coinvolgimento della prefettura, poco o nulla il Governo e la Regione hanno fatto in termini di potenziamento di personale, anzi si è continuato a depotenziare in termini di investimenti economici e soprattutto di personale. Iniziate a dare risposte e assumete – conclude il segretario generale Cgil Savona Pasa -. Basta morti sul lavoro”.

Un messaggio di cordoglio arriva anche dalle segreterie regionali Filt Cgil Fit Cisl Uitrasporti e Faisa Cisal. “Oggi il pensiero è tutto per la famiglia e per i colleghi: a tutti loro le condoglianze di Filt Cgil Fit Cisl Uitrasporti e Faisa Cisal. Restiamo in attesa che le indagini degli organi competenti chiariscano la dinamica della tragedia”.