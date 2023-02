Morte sul lavoro nel deposito Tpl, incontro Comune-sindacati: sul tavolo parco mezzi, organizzazione aziendale e sicurezza

Si è tenuto stamani a Palazzo Sisto l’incontro tra Comune di Savona, Provincia, rsu aziendale di Tpl e segreterie di Filt Cgil, Fit Cisl, Uil Trasporti, Faisa Cisal, Sial Cobas, Ugl Fna convocato dagli enti a seguito dei recenti fatti di cronaca che lo scorso 8 febbraio avevano visto il capofficina Stefano Macciò perdere tragicamente la vita in un incidente dov'era rimasto schiacciato tra due mezzi all'interno del deposito di via Valletta San Cristoforo.

Le rappresentanze sindacali hanno esposto le criticità che da tempo evidenziano in ordine all’azienda. "In particolare si sono affrontate le tematiche inerenti il parco mezzi, l’organizzazione aziendale e la sicurezza sul lavoro che rappresenta per tutti una priorità assoluta", hanno sottolineato i protagonisti del tavolo in una nota.

"La riunione si è conclusa con il proposito di tenere vivo questo confronto costruttivo in considerazione del ruolo strategico che l’azienda e il trasporto pubblico rivestono per il nostro territorio" aggiungono istituzioni e sindacati.

Si è trattato del secondo incontro che ha visto coinvolte le istituzioni e i sindacati. Proprio questi ultimi all'indomani del tragico episodio erano stati ricevuti in Prefettura dal Prefetto Enrico Gullotti giungendo alla disposizione di un ordine di servizio col quale si disponeva la non uscita dal deposito dei mezzi in caso di guasti.