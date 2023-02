Blanco distrugge i fiori dell’Ariston, l’ironia di Sommariva: “Prima di andare da Pieraccioni, vieni da me che ho le olive da potare”

Gli inviti non mancano a Blanco negli ultimi giorni. Coldiretti lo invita a visitare le serre dove si coltivano i fiori, Pieraccioni a potare la sua siepe e ora Sommariva a a dare una spuntata ai suoi ulivi.

Blanco che nel corso della sua esibizione nella prima serata del Festival di Sanremo ha devastato il palco dell’Ariston e rovinato i fiori, ha scatenato sgomento, commenti, ma anche ironia.

Prima il noto regista toscano Leonardo Pieraccioni, che in un video postato sui social invita il giovane cantante a potare la sua siepe, poi il noto imprenditore ingauno Agostino Sommariva, che ha realizzato un simpatico video che ora sta girando sui social in cui, parlando in dialetto, gli dice: “Blanco, già che sei a Sanremo, prima di tornare e andare in Toscana da Pieraccioni, vieni a potare le olive, che ne abbiamo bisogno. Tanto siamo vicini a Sanremo, 60 chilometri e sei ad Albenga. Grazie, ciao Blanco”.