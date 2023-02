Sanremo: ritrovato sospetto pacco bomba in centro, indagini della Polizia in corso

Un sospetto pacco bomba è stato rinvenuto in centro Sanremo. La Polizia è intervenuta all'interno di strada privata Gandini - Agolini, una traversa che unisce via Fiume con via della Visitazione.

Stando ad alcune indiscrezioni il pacco pare si trovasse a metà via, per terra, tra i motorini posteggiati. Un involucro contenente polvere da sparo e proiettili oltre a una sorta di miccia ma privo della componente necessaria a farlo esplodere. Sull'accaduto c'è il massimo riserbo e le indagini sono in corso. Non è da escludere che gli inquirenti possano aver cercato qualche indizio attraverso le telecamere di videosorveglianza presenti nella zona.

La via è poco frequentata ma si trova a ridosso di una delle principali arterie stradali cittadine, dove c'è un gran passaggio a piedi e le persone attendono la corriera. In via Fiume nelle immediate vicinanze del luogo del ritrovamento sono presenti anche una farmacia e un ambulatorio di ASL 1, oltre ad essere a poco meno di 300 metri dal Commissariato di Polizia e 700 metri dal teatro Ariston. Il fatto che il pacco si trovasse per terra in bella vista lascia immaginare che possa essersi trattato più di un gesto dimostrativo.

In base agli elementi fino ad ora noti difficile dire se ci possa essere una qualche correlazione con lo svolgimento del Festival di Sanremo. Il ritrovamento avviene però a circa 24 ore dalla finalissima, nella giornata per eccellenza in cui tradizionalmente si svolgono manifestazioni e proteste in città, a volte anche di carattere nazionale con l'obiettivo di sfruttare l'eco mediatica offerta dalla kermesse canora.