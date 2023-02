Albenga, Crosetto (FdI): "Il Pd alleato con Vaccarezza, è a questo partito che la città dovrebbe voltare le spalle"

"Il Pd alleato con Vaccarezza, è a questo partito che la città di Albenga dovrebbe voltare le spalle". Lo afferma in una nota Roberto Crosetto, presidente di Fratelli d’Italia di Albenga e delle Valli Ingaune.

"Non ci si deve stupire per l’atteggiamento dei Fieui di caruggi e per l’Anpi che hanno voltato le spalle ad Angelo Vaccarezza, ma al Pd. Se dobbiamo vergognarci per qualcosa dovremmo farlo appunto rivolgendosi con sdegno all’atteggiamento del Partito Democratico che sostiene l’attuale Amministrazione Comunale. Non va dimenticato infatti – rileva Crosetto – che il Pd, pur di ottenere una poltroncina in Provincia ora occupata dal sindaco di Cisano Massimo Niero nell’incarico di vice presidente, ha stretto un accordo con Angelo Vaccarezza sostenendo Pierangelo Oliveri".

"Questo è sicuramente un atteggiamento per il quale la città unita si dovrebbe scandalizzare. Per mesi e mesi il Pd si è schierato in difesa dell’ospedale di Albenga poi, per ovvie ragioni di opportunità politiche, ha stretto accordi con Vaccarezza che naturalmente sosteneva il suo pupillo Olivieri, sindaco di Calizzano, per la riconferma alla presidenza della Provincia. Angelo Vaccarezza è un politico di professione, non crediamo abbia mai fatto altro, e di politica ci prende, infatti ci vive e ci vive bene. Ha stretto patti con il diavolo, o almeno con quello che per lui è il diavolo politico rosso, il Pd".

"Questa cosa non l’abbiamo molto digerita, ma da bravo politico avrà fatto le sue considerazioni, anche se per il momento non ci sembra che la Provincia stia funzionando politicamente bene. Quelli che avrebbero dovuto voltarsi davanti ad un suo discorso, posto che Fratelli dItalia in questo momento preferisce non assistere ai discorsi forbiti di Angelo Vaccarezza, eravamo proprio noi".

"Il Pd, per interessi politici, ha elaborato il concetto che lo slogan “Senza il pronto soccorso si muore” venisse trasformato in “Senza vicepresidenza si muore”. Deve essere chiaro quindi che il Pd di Albenga ha come alleato Vaccarezza; il Pd di Albenga ha votato Vaccarezza nella elezione a presidente di Olivieri da Calizzano. Quindi ci chiediamo di che coerenza politica parliamo, invitiamo il sindaco e tutto il Pd a porre in essere un degno ricordo istituzionale in memoria delle vittime delle Foibe, sarebbe un bel modo per voltare le spalle tutti insieme alle violenze ed alle atrocità” conclude Crosetto.