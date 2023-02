Foibe, Toti: "Festival Sanremo celebra libertà, giusto ricordare chi l’ha vista negata"

"Mi piace molto un Festival che celebra la libertà in tutte le sue forme e si può certamente dire, anche grazie al Festival, che la libertà vive in Liguria. È un concetto che mi sta particolarmente a cuore e sono contento che sia stato rappresentato in tutte le sue forme da questo palco. La libertà è anche quella di poter vivere nelle proprie case senza essere perseguitati e siccome oggi è il Giorno del Ricordo penso che sia giusto ricordarlo e ricordare che nel concetto di libertà dobbiamo tenere dentro anche quelli che l’hanno vista negata nel corso della loro vita".

Così il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti in conferenza stampa al Festival di Sanremo.

Sulla sua pagina Facebook il governatore ha scritto: "Nel Giorno del Ricordo teniamo viva la memoria delle donne e degli uomini morti nelle foibe e il dramma degli italiani spogliati di tutto e costretti a lasciare le loro case. Doveroso farlo, oggi e ogni giorno, senza pregiudizi e strumentalizzazioni. L'Italia non dimentica".