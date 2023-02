Morto sul lavoro nel deposito Tpl, i sindacati all'azienda: "Chiediamo un ordine di servizio per sapere quali mezzo possono uscire e quali no" (FOTO)

AGGIORNAMENTO ORE 12:00: la richiesta delle organizzazioni sindacali all'azienda è che venga fatto un ordine di servizio per chiarire con massima precisione quali mezzi possono uscire e quali no. Visto che la maggior parte dei mezzi non sarebbero idonei per garantire la sicurezza dei lavoratori e degli itenti. "In questo momento ci sono parecchie criticità per quanto riguarda i mezzi e chiediamo di individuare parametri precisi per i lavoratori su quali mezzi possono utilizzare" ha detto il segretario Filt Cgil Simone Turcotto.

I sindacati e le rsu aziendali sono quindi in attesa dell'arrivo della presidente Simona Sacone chiamata dal Prefetto a seguito dell'incontro nel Palazzo del Governo.

"Bisognerebbe rinegoziare anche il contratto di servizio perchè il rimborso chilometrico del trasporto pubblico locale savonese è il piú basso della Regione, la metà di Genova" hanno continuato rispondendo alla nota di Giovanni Toti sulla sicurezza le organizzazioni sindacali.

Il tema della sicurezza sul lavoro continua purtroppo a tenere banco nella provincia di Savona.

Dopo la tragica morte del 53enne Stefano Macciò che ha perso la vita ieri sera schiacciato tra due mezzi nel deposito di Tpl Linea a Savona e l'incidente avvenuto in A6 con un camionista che versa in gravi condizioni, le organizzazioni sindacali e l'rsu aziendale del trasporto pubblico locale questa mattina hanno incontrato il Prefetto Enrico Gullotti.

Davanti alla Prefettura nel frattempo è presente un presidio dei dipendenti con due mezzi di Tpl visto che per la giornata di oggi per 24 ore è stato proclamato lo sciopero da Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal, Ugl e Sila Cobas. Garantiti comunque gli scuolabus e i servizi per i disabili.

Il sindaco Marco Russo nel frattempo ha convocato nella mattinata di domani il presidente della Provincia Pierangelo Olivieri e la presidente di Tpl Linea Simona Sacone per un incontro in comune a Savona per valutare la criticità.