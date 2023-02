Piaggio Aerospace, Ghiglia (Fiom Cgil) su revoca contributo POR FESR: "Stufi di sentire narrazioni che non rappresentano la realtà"

"Leggiamo, e apprendiamo con preoccupazione, che Piaggio Aerospace non riceverà i 3,1 milioni del Fondo POR FESR 2014-2020 per mancanza di requisiti. Questo contributo regionale viene pertanto revocato e crediamo possa destabilizzare ulteriormente una situazione poco chiara".

Questa la preoccupazione di Cristiano Ghiglia, segreteria Fiom Cgil Savona, che aggiunge: "Non più tardi di una settimana fa, l'assessore Benveduti dichiarava una massima attenzione che la Regione starebbe prestando alle vertenze industriali aperte sul territorio savonese".

"Come già ricordato dalla Rsu, i lavoratori di Piaggio Aerospace meritano rispetto e sono stufi di sentire raccontare delle narrazioni che non rappresentano la realtà. Il sollecito di incontro inviato a Urso e Crosetto per decifrare tempistiche e prospettive di vendita dell'azienda non ha avuto riscontro, crediamo non sufficiente condividere a parole le preoccupazioni che le organizzazioni sindacali palesano da anni".

"Piaggio continua a perdere professionalità e maestranze, solo un serio e concreto piano di rilancio industriale che tenga insieme comparto motoristico, velivolistico, manutenzione e revisione, potrebbe dare una prospettiva all'azienda, imprescindibile per l'economia del savonese e strategica per l'intero paese", prosegue Ghiglia.

"Il tempo stringe, diventa fondamentale trovare in tempi rapidi un acquirente che possa investire sulle commesse in essere e quelle che potranno arrivare. Come già ribadito negli scorsi giorni dal comunicato della Rsu, è necessario un incontro immediato con Regione Liguria per dettagliare l'ultima problematica che si è determinata e avviare una regia per coordinare la vertenza che ad oggi non si è riuscito ad ottenere".

"Non bastano le telefonate ai Ministeri del Made in Italy e della Difesa, serve un loro impegno tangibile e concreto come stiamo provando a determinare anche con il Tavolo Provinciale e l'intervento di alcuni parlamentari. I lavoratori di Piaggio lo rivendicano e chiedono risposte certe e immediate", conclude Ghiglia.