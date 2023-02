Savona, nuovo attrezzo calisthenics nel parco della Rocca: a breve verranno sostituiti i giochi (FOTO)

I giardini della Rocca di Legino a Savona si rifanno il look. Nei giorni scorsi è stata posizionata infatti una nuova struttura per poter effettuare attività calistenica e al momento sono ancora in corso i lavori per la sistemazione dell'area che consentirà di effettuare la disciplina legata al fitness.

Lo sport prevede il raggiungimento di abilità atletiche a corpo libero con il supporto di strutture come sbarre, parallele e anelli della ginnastica ed eventualmente di pesi, usati come sovraccarico al proprio peso corporeo.

"Arriveranno anche i giochi nuovi per sostituire quelli ammalorati. Sono stati ordinati come per altre zone e la ditta affidataria è stata individuata".

Via anche alla sostituzione e all'aggiunta delle palizzate rotte o mancanti visto che nel parco non sono mancati negli ultimi anni gli atti vandalici.