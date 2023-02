Cairo, anziano invalido aggredito in piazza Stallani: 50enne arrestato dai carabinieri

Nella prima mattinata di ieri, 14 febbraio 2023, la tranquilla passeggiata di un anziano invalido civile cairese in Piazza Stallani è stata bruscamente interrotta dalla brutale aggressione da parte di un cittadino straniero cinquantenne, regolare in Italia e residente a Cairo Montenotte.

Lo sconosciuto, infatti, ha prima sbarrato la strada al pensionato e poi ha cominciato a minacciarlo, intimandogli di consegnare tutto il denaro in suo possesso. Il fermo rifiuto non è bastato a scoraggiare l’aggressore, passato alle vie di fatto strattonando con forza l’anziano, approfittando della scarsa presenza di passanti e della fragilità della vittima. Il malvivente non aveva però fatto i conti con il pronto senso civico di un passante che, alle prime avvisaglie di quanto stava accadendo, ha subito avvisato la centrale operativa dei carabinieri di Cairo Montenotte.

L’intervento della pattuglia del Nucleo Radiomobile è stato quasi immediato, tanto da sorprendere l’improvvisato rapinatore ancora con il pugno levato nell’atto di prepararsi a colpire la vittima. Lo straniero, già più volte arrestato in passato e giudicato colpevole di svariati reati, fra i quali tentata violenza sessuale, ricettazione, introduzione nello Stato di prodotti contraffatti e immigrazione clandestina, è stato subito bloccato dai militari dell'Arma. Per lui sono dunque scattate le manette e si sono aperte le porte del carcere di Genova Marassi, nel quale rimarrà in attesa del processo in cui si dovrà difendere dall’accusa di tentata rapina, con l’aggravante della minorata difesa della vittima.