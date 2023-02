Arboscello (Pd): "Tratto A10 Genova– Savona gratuito. La giunta Toti intervenga con il Concessionario"

Cosi commenta Roberto Arboscello, consigliere regionale del Partito democratico che aggiunge: "In passato, quando si sono verificate occasioni di concentrazione di numerosi cantieri sulle tratte autostradali liguri, ci si è sempre attivati presso il Concessionario per alleviare il disagio degli automobilisti che percorrono le nostre autostrade".

"Ho depositato un Ordine del Giorno per chiedere alla Giunta Toti di prendere atto della situazione che interessa il tratto autostradale della A10, compreso tra Genova e Savona e attivarsi per chiedere al Concessionario l’esenzione dal pagamento del pedaggio autostradale o almeno una riduzione".

"Non può essere la risoluzione al problema, ma un corretto riconoscimento che la tratta Genova - Savona, interessata dal cantiere tra Varazze e Arenzano, ormai è diventata un’odissea in entrambe le direzioni, con almeno 2km di coda ogni giorno e conseguenti ritardi e disagi per i liguri, i turisti e tutti gli utilizzatori, compresi i mezzi sanitari e di soccorso", conclude Arboscello.