Finale, si spegne una delle voci più apprezzate dell'intrattenimento locale: è mancato Aldo Ricci

Aldo Ricci durante l'intrattenimento per il Cimento della Befana a Finale (foto di Matteo Pelucchi)

Si è spenta una delle voci più divertenti e note nel mondo dell'intrattenimento nel finalese: a 71 anni è infatti mancato lo storico musicista e deejay Aldo Ricci.

Molto conosciuto non solo a Finale Ligure ma anche in tutta la nostra provincia, era stato uno dei protagonisti della movida nell'epoca del boom turistico, dagli '70 agli anni '80, quando la località rivierasca era un pullulare di locali da ballo e per il divertimento.

Musicista spiritoso e arguto, era diventato celebre con i suoi remake di canzoni note in dialetto ligure che riproponeva negli ultimi anni nelle sue apparizioni sagre ed eventi come il Cimento della Befana (nella foto).

Negli ultimi anni si era quindi dedicato a gestire, insieme alla compagna, il ristorante "La Tana del Tasso" a Canova, dove non mancava di intrattenere gli ospiti con la sua naturale simpatia.