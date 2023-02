Savona, incendio appartamento in via Montenotte: soccorsi mobilitati (FOTO e VIDEO)

AGGIORNAMENTO DELLE 13.30: il rogo è stato dichiarato spento e sono in corso le operazioni di bonifica.

Incendio di un appartamento in via Montenotte a Savona, al secondo piano di un palazzo situato tra via Luigi Corsi e corso Mazzini. L'allarme è stato lanciato attorno alle ore 9.30 e la macchina del pronto intervento si è subito attivata.

La centrale operativa del 112 ha mobilitato i vigili del fuoco della centrale operativa savonese, i sanitari, la polizia locale e la Polizia di Stato. Stando alle prime informazioni, il rogo sarebbe divampato per il malfunzionamento di una ciabatta per prese elettriche.

Per consentire le operazioni di soccorso la viabilità ha subito qualche disagio. Una parte di via Montenotte, quella che porta a corso Mazzini, è stata chiusa al traffico.

Gli occupanti dell'appartamento, in via precauzionale, sono stati evacuati. Secondo quanto riferito, non avrebbero riportato nessuna conseguenza fisica.