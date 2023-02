Varazze, rubano dal magazzino di un ristorante: arrestati

Due arresti nella notte. I carabinieri della Stazione di Albisola hanno tratto in manette un italiano e un cittadino straniero, autori di un furto all'interno di un garage adibito a magazzino di un noto ristorante della Marina.

I due uomini, approfittando del buio e dell'assenza di persone nei dintorni, hanno rotto il lucchetto del sistema basculante di chiusura del locale, impossessandosi di generi alimentari del valore di circa 800 euro, riponendoli poi all'interno di un furgone.

I militari hanno sorpreso gli arrestati intenti a caricare la merce indebitamente sottratta. Il materiale rubato è stato recuperato e prontamente restituito al legittimo proprietario. Durante gli accertamenti del caso i due uomini sono stati trovati in possesso anche di diversi arnesi da scasso, con ogni probabilità utilizzati per rompere il lucchetto del garage.

Il procedimento è attualmente nella fase preliminare ed i provvedimenti finora adottati non implicano la responsabilità degli indagati, non essendo stata assunta alcuna decisione definitiva da parte dall'Autorità Giudiziaria. Gli arrestati dovranno rispondere del reato di furto aggravato in concorso.

Nell'ultimo periodo i carabinieri della Compagnia di Savona hanno intensificato i controlli con finalità preventiva nei vari comuni della zona costiera.