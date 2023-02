Maurizio Lastrico: un'ondata travolgente di risate al teatro Moretti di Pietra Ligure

Un fiume in piena, un'ondata travolgente di divertimento e risate. Si potrebbe riassumere così lo spettacolo offerto da Maurizio Lastrico ieri sera (17 febbraio, ndr) sul palco del teatro Moretti di Pietra Ligure.

E di certo non è rimasto deluso il pubblico che ha gremito il teatro pietrese facendo registrare il sold out per il terzo spettacolo stagionale per uno show che ha ricalcato gran parte del repertorio dell'artista genovese, autentico mattatore della serata.