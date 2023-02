Vado, la giunta incontra i cittadini: richiesta l'attivazione di un campo solare estivo per il nido

La richiesta di un campo solare per i bimbi del nido, sviluppi sull'ammodernamento della rete ferroviaria e il progetto di trasformazione quando le scuola Peterlin verranno demolite.

"A quasi tre anni dall'ultima assemblea pubblica siamo ritornati ad incontrare i cittadini e siamo partiti dalle scuole medie che saranno oggetto di trasformazione e verranno demolite e realizzate in un altro spazio. In questa area invece è prevista la progettualità di una biblioteca e di un parco urbano" ha spiegato il sindaco Monica Giuliano.

Il comune si era visto infatti riconosciuto un finanziamento del Ministero di 4 milioni e 700 mila euro, al quale si aggiunge 1 milione di cofinanziamento comunale, a seguito di una richiesta di fondi Pnrr in merito alla "Missione 2, Componente 3" riguardante l'applicazione della cosiddetta "transizione ecologica" agli edifici scolastici per quanto riguarda il loro efficientamento energetico e la riqualificazione. Con i fondi richiesti e finanziati, le scuole medie Peterlin di via XXV Aprile verranno demolite e sarà realizzato un nuovo edificio vicino alla scuola materna di via Sabazia.