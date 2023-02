Altare, il comune cerca un nuovo gestore per il centro Zeronovanta

La ricerca è finalizzata ad individuare un operatore economico in grado di garantire l’utilizzo ottimale dell'impianto sportivo, nonché la valorizzazione dell'area sia dal punto di vista sportivo che come luogo di aggregazione. Il comune di Altare cerca un nuovo gestore per il centro Zeronovanta. Il bando è stato pubblicato lo scorso 10 febbraio.

La gestione della durata di tre anni dovrà anche garantire l’uso pubblico dell’area e degli impianti promuovendo iniziative sportive e di socializzazione rivolte all'utenza, ricreativa-culturale e non, con particolare attenzione ai giovani e alle famiglie.

La struttura situata in via Montenotte comprende due campi (uno da calcio a cinque e l'altro polifunzionale (basket, pallavolo e tennis) e relativi impianti di illuminazione, un'area gioco per bambini pubblica, una struttura per la gestione dell’attività di somministrazione alimenti e bevande, spogliatoi, locali polivalenti e un'area verde.

Il concessionario dovrà fare fronte ad ogni spesa inerente la gestione degli impianti comprese: la pulizia delle strutture, il pagamento delle utenze, la manutenzione ordinaria degli impianti, lo sfalcio periodico dell’erba, la gestione dell’attività di somministrazione alimenti e bevande accessoria alla struttura e destinata ai soli fruitori del centro sportivo, ludico-ricreativo-culturale, nonché la manutenzione ordinaria degli accessi e di ogni altra struttura o attrezzatura esistente nel complesso sportivo. A carico del comune rimarranno solamente le spese per interventi straordinari ed eccezionali.

Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire entro le ore 12 del 15 marzo. Lo scorso gennaio la struttura era finita nel mirino dei vandali.