Anche il finalese protagonista per lo spot Ikea: mercoledì 22 febbraio riprese al Malpasso

Non sarà Cisano sul Neva l'unica località del savonese ad apparire sugli schermi di milioni di persone nel nuovo spot in elaborazione per Ikea.

Se nella mattinata le riprese riguarderanno l'entroterra ingauno, nella stessa giornata di mercoledì 22 febbraio la troupe impegnata nelle riprese sarà impegnata anche sulle coste di Finale Ligure, per la precisione nella zona del Malpasso, uno degli scorci più gettonati da diversi registi non solo per video dedicati a pubblicità ma anche a serie tv o film.

La Polizia locale finalese intanto fa sapere che "saranno possibili delle brevissime interruzioni della circolazione", si legge, "vi chiediamo un pizzico di pazienza, assicurandovi fin d'ora che ci impegneremo per ridurre al minimo eventuali disagi e ritardi".

"Ancora una volta viene scelta la splendida cornice della costa finalese, che si conferma uno degli sfondi più suggestivi e amati dalle case di produzione" chiosano.