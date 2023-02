A Varazze la conferenza "Storia della Bandiera Nazionale e della Bandiera della Marina Militare"

Questo venerdì presso la biblioteca civica "E. Montale" di Varazze si terrà la conferenza sulla "Storia della Bandiera Nazionale e della Bandiera della Marina Militare".

L’incontro, all'interno della rassegna "Parliamone in Biblioteca" organizzato dall'assessorato alla Cultura del comune di Varazze, è per venerdì 24 febbraio alle ore 15:30.

Il 23 marzo del 1848 il Re Carlo Alberto di Savoia, sceso in campo contro gli austriaci, scelse come vessillo delle proprie truppe lo Scudo dei Savoia, sovrapposto alla Bandiera Italiana che, invariato nel corso del Risorgimento, diventò nel 1861 la Bandiera Nazionale del nuovo Regno d’Italia; l’11 aprile dello stesso anno, Re Vittorio Emanuele II, concesse alle navi da guerra d’inalberare la Bandiera Nazionale tricolore con un apposito decreto.

Nel 1947, in seguito alla trasformazione da Regno a Repubblica dopo il Referendum Istituzionale dell’anno precedente, la Bandiera Nazionale perse, nella fascia bianca, lo Scudo dei Savoia, e con il Decreto Legislativo n. 1305 del 9 novembre venne istituita la nuova Bandiera Navale, sia per la Marina Mercantile che per la Marina Militare. La Bandiera della Marina Militare è costituita dal tricolore italiano, caricato al centro della banda bianca, dall’emblema araldico della Marina Militare, che rappresenta gli stemmi delle Repubbliche Marinare di Venezia, Pisa, Genova e Amalfi, sormontati da una corona turrita e rosata. Ingresso libero.