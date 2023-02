Bardineto, l'ufficio postale chiude per 15 giorni causa lavori. Il sindaco Mattiauda: "Cercheremo di aiutare le persone non autonome"

L'ufficio postale di Bardineto chiude dal 28 febbraio al 14 marzo per consentire l'avvio dei lavori tecnici propedeutici alla realizzazione del progetto "Polis - Casa dei Servizi di Cittadinanza digitale".

"Dopo aver letto la comunicazione ho subito sentito i dirigenti di Poste Italiane per chiedere se era possibile far slittare la data di inizio chiusura verso il 5 marzo, anziché il 28 febbraio, in modo tale da consentire ai pensionati di prelevare in loco la loro pensione", spiega il sindaco di Bardineto Franca Mattiauda.

"La risposta è stata negativa, poiché si tratta di programmazioni nazionali, le ditte intervengono con dei crono ben definiti che non possono variare".

"Cercheremo di aiutare le persone non autonome accompagnandole all'ufficio postale di Calizzano, specialmente nei giorni di erogazione della pensione. Chi avrà bisogno potrà rivolgersi agli uffici comunali, oppure contattare l'amministrazione comunale. Ci spiace per il disagio ma guardiamo il lato positivo, avremo locali e servizi migliori", conclude il primo cittadino.

"Polis – Casa dei Servizi Digitali è il progetto di Poste Italiane per rendere semplice e veloce l’accesso ai servizi della Pubblica Amministrazione nei comuni con meno di 15mila abitanti con l’obiettivo di favorire la coesione economica, sociale e territoriale del nostro Paese e il superamento del digital divide.

Durante il periodo dei lavori Poste Italiane garantirà ai cittadini di Bardineto la continuità di tutti i servizi attraverso uno sportello dedicato presso l’ufficio postale di Calizzano. "Si ricorda che nella sede di Calizzano è a disposizione anche un ATM Postamat, attivo sette giorni su sette e in funzione 24 ore su 24 per i prelievi di denaro contante e per tutte le operazioni consentite", spiegano da Poste Italiane.