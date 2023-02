Finale, avviati i lavori in via Cappa: focus su guardrail, regimentazione acque e fognature

Si è conclusa con la sostituzione del guardrail e di altri sottoservizi la prima tranche di lavori di sistemazione e messa in sicurezza di via Paolo Cappa a Finalpia, il tratto di strada che connette il rione finalese alla Sp45 che conduce all'altopiano delle Manie.

L’importo dei lavori da computo è stato di 85mila euro. Si è provveduto a sostituire il guardrail con uno nuovo più strutturato e sicuro, è stata migliorata la regimazione delle acque e sostituita una porzione delle condotte dell'acquedotto.

Nella prossima settimana verrà steso il nuovo asfalto a partire dall'altezza dell'hotel Noris verso valle, dove verrà poi avviato il cantiere per concludere la riqualificazione di via Cappa nella sua parte iniziale.

Lavorazioni simili e in continuità anche su via Santuario, dove non solo verrà riqualificata la sede stradale con un nuovo asfalto: nel mirino degli operai delle ditte incaricate la sistemazione della fognatura e del verde pubblico.