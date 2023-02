Pietra, un nuovo accesso al litorale di ponente: avanzano i lavori del sottopasso tra via XXV aprile e il Lungomare Partigiani (FOTO e VIDEO)

Si è svolta questa mattina a Pietra Ligure la presentazione dei lavori di realizzazione del nuovo sottopasso tra via XXV aprile e il Lungomare Partigiani. Un'opera importante per il ponente pietrese, che permetterà l'accesso al litorale passando al di sotto della linea ferroviaria Genova-Ventimiglia nei pressi del parco pubblico intitolato alla memoria del generale di brigata “Giuseppe Perotti” senza dover più transitare in prossimità del Rio Ranzi.

Grazie a queste opere verrà eliminata la via di accesso attualmente utilizzata dai pedoni, il sottovia idraulico in corrispondenza del Rio Ranzi, soggetto ad allagamenti e utilizzabile, soprattutto da persone con problemi di deambulazione, solo a seguito di ordinanza sindacale.

All'evento, svoltosi proprio nell'area del cantiere (in corrispondenza della rotonda di viale Riviera) ha preso parte oltre al sindaco Luigi De Vincenzi anche l'assessore regionale Marco Scajola. Presente anche il consigliere regionale Angelo Vaccarezza.

Parte del costo complessivo dell’opera, di 780mila euro, è stato infatti finanziato da Regione Liguria per 200mila euro tramite il Fondo Strategico all’interno del Programma Regionale di Rigenerazione Urbana che, ha voluto ricordare Scajola, "ci sta permettendo di cambiare il volto della Liguria".

I lavori termineranno nell’autunno del 2023 e la continuità al servizio ferroviario è stata garantita da un accordo con RFI che consentirà il prosieguo dei lavori sotto il sedime ferroviario senza ripercussioni sul transito dei treni.

"Un intervento atteso, realizzato con la finalità di abbattere le barriere architettoniche, mettere in sicurezza il territorio e valorizzare l’accoglienza turistica di Pietra Ligure" afferma l’assessore Scajola, che prosegue: "Il sottopasso, inoltre, consente un agevole accesso al mare anche per i parenti dei degenti dell’Ospedale Santa Corona".

"Con la realizzazione del sottopassaggio raggiungiamo un risultato veramente importante che va a completare un intervento di rigenerazione e riqualificazione urbana di tutta la zona a ponente che ha già visto, l’anno scorso, il riordino e messa in sicurezza delle strutture e infrastrutture a mare, compreso il completamento della stessa passeggiata a mare - ricorda il sindaco De Vincenzi - L’intervento che presentiamo oggi va nella direzione del continuo miglioramento delle infrastrutture a servizio della nostra comunità, nell’ottica di un potenziamento dell’attrattività turistica della nostra cittadina ma anche di una sua maggiore vivibilità, fruibilità e di sicurezza".

L’opera "attesa e fondamentale nel processo di sistemazione dell’assetto urbanistico del nostro territorio e della sua messa in sicurezza", aggiunge il primo cittadino, che fa parte di un più ampio pacchetto composto da una ventina di opere pubbliche in itinere o comunque già finanziate dalla messa in sicurezza contro il rischio idrogeologico, passando per la difesa del litorale, fino al restyling urbanistico e viario e al riordino di aree disorganiche e poco funzionali e che rappresenta "un segnale molto forte del nostro impegno continuo che, attraverso una grande opera di programmazione, sta letteralmente cambiando l’immagine di Pietra Ligure da ponente a levante".

"Insieme all’assessore ai Lavori Pubblici Francesco Amandola, ringraziamo Regione Liguria e l’assessore Marco Scajola per l’attenzione prestata al nostro territorio con questo importante stanziamento di risorse dal Fondo Strategico Regionale che, cofinanziando questa infrastruttura, supporta il grande lavoro che stiamo facendo per dare risposta alle criticità del territorio e si va ad aggiungere alle risorse che continuiamo a destinare alla sistemazione del territorio e alla sua messa in sicurezza" chiosa De Vincenzi.