Savona, cambia la viabilità tra via Stalingrado e via Romagnoli: obbligatorio svoltare a destra

Cambia la viabilità tra via Stalingrado e via Romagnoli a Savona.

Da qualche giorno la polizia locale ha disposto di modificare la circolazione nel tratto, che prima era regolamentata con il solo obbligo di dare precedenza a carico di Via Romagnoli, considerando come direttrice prevalente quella di via Stalingrado, prevedendo l'integrazione del passato regime viario con l'istituzione dell'obbligo della svolta a destra (verso le Officine) in considerazione della conformazione dei luoghi e considerata la presenza a poco distanza dell'intersezione, della rotatoria di via Gnocchi Viani che consente, la possibilità di invertire il senso di marcia in condizioni di maggiore sicurezza. La svolta a sinistra infatti risulta difficoltosa e pericolosa.

E' stata posizionata quindi sul tratto la segnaletica verticale e orizzontale per dare precedenza e per l'obbligo di svolta a destra.