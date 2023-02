Cantiere S. Brigida a Celle, il comune si costituisce nel reclamo promosso da Anas

Il comune di Celle si costituirà nel reclamo promosso da Anas contro la decisione del Giudice Davide Atzeni sul cantiere di adeguamento idraulico del rio S. Brigida.

L'amministrazione comunale ha infatti affidato l'incarico ad un legale perché sarebbe preoccupato per i problemi idraulici e idrici in quanto al momento è sempre presente una strozzatura che non consente il passaggio dell'acqua e nel prosieguo degli interventi è prevista la sistemazione della tombinatura e il posizionamento degli scatolari che andrebbero a risolvere la problematica.

"Premesso che ANAS Spa nell’anno 2019 aveva dato corso ai lavori di adeguamento della tombinatura presente al di sotto della S.S. n. 1 Aurelia nel tratto compreso tra Piazza Costa a valle e l'incrocio tra la Strada Statale stessa e Via Santa Brigida a monte e che nel mese di novembre 2020 ANAS aveva interrotto le lavorazioni - viene specificato nella determina - Visto che il Sindaco e l’Amministrazione del Comune di Celle Ligure, al fine di verificare l’effettiva sussistenza di una situazione di pericolo per l’incolumità pubblica derivante dalla suddetta situazione, aveva conferito mandato al Responsabile del Servizio Lavori Pubblici, Manutentivi e Ambiente di commissionare a professionista esperto, individuato nella persona dell’ Ing. De Salvo dello Studio Staiges Ingegneria Srl, la redazione di uno studio tecnico finalizzato alla verifica e valutazione della pericolosità idraulica correlata al cantiere di competenza Anas".

"Considerato che l’Ente, alla luce della relazione tecnica effettuata dal proprio consulente Ing. De Salvo in data 3 febbraio 2021 e dell’aggiornamento del Piano di Protezione Civile a firma dello stesso professionista trasmesso nel mese di gennaio 2021, riteneva opportuno, al fine di scongiurare qualsivoglia rischio per la collettività, ricorrere al Tribunale di Savona nei confronti di Anas Spa e del Consorzio CEC, affinche’, in via cautelare, alla luce della situazione segnalata dall’ Ing. De Salvo, venissero disposti i provvedimenti ritenuti necessari al fine di scongiurare qualsivoglia pericolo pubblico - proseguono - Preso atto infatti che, dalla suddetta relazione, emergeva che lo stato attuale della tombinatura del Rio S.Brigida, a causa di un brusco restringimento all’interno della stessa, fosse tale da costituire un potenziale grave rischio idraulico in caso di precipitazioni intense. Appurato altresì, che per scongiurare qualsivoglia fattispecie di pericolo, appariva necessario che le lavorazioni riprendessero al più presto in modo da completare la tombinatura, posto che ad oggi i lavori sul Rio S.Brigida sono fermi a causa di due controversie in essere tra Anas, CEC e i privati, nella quale, tuttavia, il Comune non è parte. Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n.15 del 25/02/2021 con cui la stessa esprimeva il proprio parere favorevole in merito alla necessità di tutelare i propri interessi nell’ambito di detto contenzioso, autorizzando il Sindaco ad agire in giudizio nel procedimento nanti il Tribunale Civile di Savona per il ricorso ex art. 700 C.P.C. e/o di danno temuto contro Anas S.p.a. e C.E.C. Consorzio Stabile Consortile a responsabilità limitata, conferendo ogni più ampio mandato all’Avvocato Isabella Della Rosa del Foro di Savona. Preso inoltre atto che con il sopra citato provvedimento si impegnava il Responsabile del Servizio Segreteria all’adozione di tutti gli atti necessari conseguenti alla deliberazione stessa".

"Considerato che, a seguito della comunicazione del legale, occorre provvedere alla costituzione nel reclamo ex art. 669 terdecies CPC nei procedimenti riuniti RG 607/2021 – RG 1762/2020 proposto da Anas nei confronti dell’ordinanza del Giudice in merito al contenzioso in essere tra il Comune di Celle Ligure ed Anas relativamente alla questione inerente il cantiere Anas - Santa Brigida" concludono.

In questo momento comunque non si conoscono ancora le tempistiche per l'udienza al Collegio del reclamo.