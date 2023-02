Borghetto, Pier Paolo Cervone presenta il libro "La grande guerra dai nostri inviati"

Nell’ambito delle iniziative promosse dall’Unitre di Borghetto Santo Spirito, coordinata dalla biblioteca civica, lunedì 27 febbraio, presso la sala consiliare Palazzo E. Pietrcaprina (piazza Libertà); alle ore 15.30, Pier Paolo Cervone, giornalista professionista, già capo redattore del quotidiano “La Stampa”, presenta “La grande guerra dai nostri inviati” (Edito Ugo Mursia).

Un libro che ci riporta al primo conflitto mondiale, all'allontanamento dalla Triplice Alleanza sancita nel 1882 e l’avvicinamento alle potenze contrapposte, ovvero Francia, Gran Bretagna e Russia, che avevano creato la Triplice Intesa.

All'esplosione del primo conflitto mondiale non si mobilitano solo gli eserciti, ma anche le redazioni dei giornali. Il nemico numero uno dei quotidiani, in Italia come negli altri Paesi belligeranti, è la censura. Rigorosa, micidiale, arcigna. Eppure gli inviati speciali vengono mandati nei luoghi delle battaglie, con il compito di raccontare quello che succede sul Carso, sull'Isonzo e sul fronte di ghiaccio che dallo Stelvio e dall'Ortles scende verso l’Adamello, le Dolomiti, il Pasubio e Asiago. Ma non possono raccontare tutto e descrivere in dettaglio la tragedia della guerra nel fango delle trincee e a tremila metri di altezza: il morale dei soldati e del Paese deve rimanere alto, sempre e comunque.

Pier Paolo Cervone, nato a Finale Ligure, si è laureato in Scienze Politiche all'Università di Genova. Giornalista professionista, è caposervizio a “La Stampa” di Torino. Con Mursia ha pubblicato Enrico Caviglia l’anti Badoglio (1992) e Vittorio Veneto, l’ultima battaglia (1994) e ha curato I dittatori, le guerre e il piccolo re, il diario del Maresciallo d’Italia Enrico Caviglia. L'evento sarà presentato dalla dottoressa Graziella Frasca Gallo. Ingresso libero ed aperto alla cittadinanza.