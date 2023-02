"Parliamone in Biblioteca", il dottor Jacopo Vanali presenta la tesi di laurea "Cantieristica navale a Varazze tra il XIV e il XIX secolo"

Sabato 25 febbraio a Varazze, nella biblioteca comunale "E. Montale" di Varazze, con inizio alle ore 16, si terrà la presentazione della tesi di laurea: “Cantieristica navale a Varazze tra il XIV e il XIX secolo” del dottor Jacopo Vanali.

Ultimo incontro del corrente mese inserito nella rassegna “Parliamone in Biblioteca“, voluto e organizzato con successo dall'assessorato alla Cultura, in collaborazione con il locale associazionismo e lo Staff della civica biblioteca.Un giovane studioso, cresciuto nella località rivierasca di cui ne ha approfondito con grande studio, conoscenza e accuratezza la costruzione di imbarcazioni che è stata una delle attività più importanti dei nostri antenati. Ne è la prova l'origine del nome della nostra città.

"A Varazze - commenta il dottor Vanali -conserviamo avidamente una grande memoria storica di un periodo in cui la città e i suoi abitanti costruivano navi all’interno di grandi cantieri navali, rappresentando un grandissimo apporto economico e culturale alla comunità locale. Questa tesi tenta di ricostruire una storia complessa, una storia di individui che costruirono navi a Varazze dal medioevo alla fine dell’800, spiegando i passaggi fondamentali e dando alcuni dati importanti per capire il periodo storico in cui è avvenuto crollo della prima produzione navale varazzina, in legno, nel 1875." Ingresso libero.