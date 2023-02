Savona, cambia look l'ex distributore Eni di Corso Vittorio Veneto: spazio ad un bar-caffetteria e parcheggi

Un bar-caffetteria, parcheggi sia pubblici che privati, aree verdi e la sistemazione dei marciapiedi.

Così cambierà il volto dell'area dell'ex distributore Eni di Corso Vittorio Veneto alle Fornaci a Savona a seguito di un accordo tra i privati e il comune.

Verra quindi demolito il fabbricato esistente e ricostruito (saranno presente anche i servizi igienici), l'area pertinenziale sarà utilizzata come parcheggio ed area dehor e verrà creato un parcheggio privato con 22 stalli, con accesso da Corso Vittorio Veneto e il verde di cornice.

Come opere di urbanizzazione a cura del privato spazio ad un parcheggio pubblico con sei stalli interno all'area, con sosta regolamentata e verde di cornice; un parcheggio pubblico in ampliamento a quello già esistente sul lato nord-est della proprietà parallelo alla sopraelevata ferroviaria in Via Cherubini con relativi marciapiedi, rete di raccolta acque bianche ed illuminazione; marciapiedi lungo via Rossini e Corso Vittorio Veneto e fra quest'ultimo e via Cherubini; 6 nuovi spazi di sosta pubblici, per una superficie pari a 173 mq, 6 stalli per le moto, aiuola verde di pertinenza posta in adiacenza e relativo impianto di illuminazione a servizio dell'area, costituito da 3 corpi illuminanti posizionati su Corso Vittorio Veneto. Sarà installata anche una colonnina di ricarica elettrica doppia a servizio di 2 posti auto.

In consiglio comunale nel 2020 era stata disposta la variazione di destinazione d'uso e negli ultimi anni l'area era stata utilizzata come parcheggio pubblico, utile soprattutto nel periodo estivo per risolvere le criticità presenti nel quartiere.