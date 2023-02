È meglio un dentista giovane o anziano? L’età come criterio di scelta

Cari Lettori, nei giorni scorsi ho compiuto i miei “secondi 30 anni” e mi è venuto questo dubbio: l’età può essere un criterio di scelta per decidere di chi fidarsi per farsi curare?

Qualcuno potrebbe pensare: “è anziano, ha un sacco di esperienza” oppure “è giovane, conoscerà tutte le tecnologie più aggiornate”.

Entrambe i ragionamenti sono, ahimé, fuorvianti… anche perché i dentisti non sono tutti uguali: dopo una formazione universitaria comune (più o meno…) seguono differenti percorsi di “crescita”, sia per diversa attitudine che per differente passione per il proprio lavoro, nonchè per possibilità personale di poter investire nella propria professionalità (i corsi “validi” sono piuttosto costosi, per non parlare di eventuali specializzazioni che richiedono sovente trasferte importanti e impossibilità di lavorare al di fuori per guadagnare).

Escludendo dal ragionamento i neolaureati che, per forza di cose, hanno necessità di acquisire esperienza iniziando dalle cose “semplici”, tra i giovani si possono trovare quelli già molto in gamba (magari in una specifica superspecializzazione) perché hanno da subito seguito dei “maestri” validi e frequentato corsi e/o master di livello ed altri, meno appassionati (o meno fortunati) che “fanno quello che possono”.

Tra i “maturi” vale lo stesso criterio: ci sono quelli che “io ho sempre fatto così perché lo faceva mio nonno” e quelli che, nonostante posseggano una notevole esperienza, non smettono mai di aggiornarsi e di cercare di migliorare, cioè di sentirsi “professionalmente giovani”. Sono quelli che incontravo ai congressi già quando ci andavo da giovane e che, anche se molto più “grandi” di me continuano a venirci, sia come relatori che come semplici “ascoltatori”.

A vantaggio di questi ultimi va il fatto che ogni bocca è diversa dalle altre e averne viste tante sovente aiuta ad “inventarsi” quella soluzione ti fa risolvere efficacemente anche il caso particolare che “sul libro non c’era e al corso non avevano mostrato”…

Se talvolta cercate il vostro dentista, magari non più giovanissimo, e vi dicono che non c’è perché è a un corso o un congresso, pazientate qualche giorno e “tenetevelo stretto”, perché a corsi e congressi incontro sempre gli stessi (e non sono tantissimi!).

