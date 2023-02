Incidente in corso Mazzini a Savona, dito puntato sulla sicurezza stradale. Assessore Pasquali: "Si può pensare di mettere il limite a 30 km/h"

Una tragedia sfiorata. L'incidente di venerdì scorso avvenuto a Savona in corso Mazzini all'altezza del Priamar ha riacceso nuovamente i riflettori sulla tematica della sicurezza stradale.

Lo scontro tra l'auto e un furgone che è carambolato poi sugli scooter parcheggiati all'incrocio con via N.S. dell'Olmo e che ha portato solo fortunatamente al ricovero con lievi ferite in codice giallo di un conducente dei due mezzi all'ospedale San Paolo, avrebbe potuto avere conseguenze ben peggiori.

Il dito è allora puntato da parte di molti savonesi sull'alta velocità sul tratto, con il semaforo a chiamata di fronte alla Fortezza che non può bastare.

"È una zona brutta, è un punto delicato e ne parlerò con il comandante della polizia locale Aloi per capire come fare - ha detto l'assessore alla sicurezza Barbara Pasquali - Il problema dei velox in strada urbana è che non serve a nulla se l'agente non fa la constatazione immediata. Si può però pensare di mettere il limite dei 30km/h. Va sicuramente trovata una soluzione, è una zona delicata da attenzionare".