Sicurezza a Savona, assessore Pasquali: "Attenzione alta delle forze dell'ordine". Scaramuzza (Lega): "Durante il lockdown ci controllavano le certificazioni, ora essenziale avere le pattuglie sempre"

Spaccate, tentativi di rapina nel parcheggio di Piazza del Popolo, episodi di microcriminalità e aggressioni sugli autobus Tpl.

Questi i principali temi trattati durante la terza commissione consiliare in comune a Savona con al centro il tema della sicurezza dopo i furti avvenuti in diversi esercizi commerciali del comune capoluogo e le aggressioni subite nella centrale piazza savonese.

"Savona è sempre stata considerata un po’ come un'isola felice ma in realtà ci sono episodi che iniziano a destare allarme. Quindi meglio prevenire e la commissione è utile per avere un quadro della situazione e ridurre al minimo questo senso di disorientamento che fa eco ai cittadini. Abbiamo chiesto di ascoltare anche la presidente Sacone perché soprattutto d’estate gli autisti dei bus in notturna e diurna sono stati aggrediti, la movida degli ultimi anni è ricca di veemenze tali che non gli consente di lavorare" ha spiegato la prima firmataria della richiesta di convocazione, la consigliere di PensieroLibero.Zero Daniela Giaccardi.

"Questi episodi legati alle spaccate sembrerebbero essere fatti da gruppi di minorenni e non, che hanno l'obiettivo finale di rubare poche decine di euro ma creando danni ingenti. Sicuramente l’attenzione è molto alta da parte delle forze dell’ordine e la collaborazione è massima. Le indagini sono state fatte e nel 99% dei casi queste persone sono individuate. Non bisogna comunque sottovalutare e abbassare la guardia" ha spiegato l'assessore alla sicurezza e polizia locale Barbara Pasquali che ha ricordato che il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica è stato convocato in Prefettura il prossimo 10 marzo.

“La nostra attività investigativa viene molto ridotta, pur mettendocela tutta il nostro organico non ci consente di presidiare nelle 24 ore. Ci occupiamo del controllo del territorio nei luoghi maggiormente sensibili, abbiamo siglato un protocollo con Tpl e le polizie locali di Finale e Loano per i controlli sugli autobus sequestrando quantità di stupefacente, siamo impegnati sul progetto legato alle truffe agli anziani e ottenuto il finanziamento di 350mila euro per la guida in stato d’ebrezza e sotto gli effetti di sostanze stupefacenti” ha detto il comandante Aloi che ha ricordato anche l’attivazione dell’unità cinofila, il finanziamento del Ministero con le Albisole per il servizio di lettura targhe e verrà implementata la videosorveglianza su tutto il litorale.

"Stiamo cercando di portare avanti un po' di misure che aiutino la sicurezza, i nostri operatori sono tutti dotati di un sistema di chiamata automatica al 112, hanno un'applicazione che attiva una chiamata immediata. Sui verificatori li abbiamo dotati di una webcam che può essere da deterrente per le aggressioni che purtroppo avvengono e c'è il tema della sicurezza generale dell'utenza sugli autobus e lo facciamo tramite i nostri verificatori che sono insufficienti per presidiare tutti i mezzi e nel periodo estivo facciamo riferimento a guardie giurate private - continua la presidente di Tpl Linea Simona Sacone - Stiamo cercando di rimettere in piedi anche quest'anno ma è difficile trovare personale che abbia tutte le abilitazioni necessarie e che siano disponibili sul territorio. Cerchiamo anche di fare formazione al nostro personale e il tema di sicurezza degli autisti con l'equipaggiamento dei mezzi con le paratie ma non è facile trovarle efficaci, omologate e con costi sostenibili".

La consigliere Giaccardi ha richiesto all'assessore sviluppi sulla riattivazione del presidio della polizia locale in Piazza del Popolo.

"Ad oggi non possiamo garantire un presidio per tutto l'intero arco della giornata, ci sono orari in cui gli agenti sono presenti e sono state fatte attività per renderlo più aperto come la consegna del bollino dei residenti o la presenza dello psicologo o di un agente aprendo più giorni alla settimana. Stiamo aspettando la conferma del finanziamento" ha risposto Barbara Pasquali.

Chiede un maggior intervento delle forze dell'ordine il capogruppo della Lega Maurizio Scaramuzza: "Molte spaccate sono state fatte a mezzanotte, non in ora tarda, durante il lockdown ci controllavano le certificazioni, ora vi chiedo, dovete veramente tornare dal Prefetto, insistere, perché devono tirare fuori le persone dagli uffici e metterli in strada. I commercianti alla mattina hanno paura di aprire le attività e trovarsi il negozio spaccato. Essenziale avere le pattuglie in giro sempre".

"Qual è la fotografia attuale nella città di Savona? Un primo tassello comunque sulle assunzioni della polizia locale è stato messo" ha proseguito il capogruppo di Sinistra per Savona Marco Ravera.

"Credo che nella nostra città abbiamo problemi di questo tipo periodici ma non credo che la situazione sia così drastica. Penso che l'atto più forte che può fare l'amministrazione comunale è aprire dei presidi per far sì che non ci siano luoghi morti - è intervenuto il consigliere del Pd Luca Burlando insieme ad Aureliano Pastorelli - E' prevista la videosorveglianza nel parcheggio di Piazza del Popolo? Noi abbiamo il problema del poco controllo, abbiamo due pattuglie della polizia che girano durante la notte e le stesse devono spostarsi nei paesi vicini. Mi accodo con l'appello di Scaramuzza di insistere con Questore e Prefetto".

"Ci sono telecamere nei varchi di accesso e di uscita del parcheggio, purtroppo non sono sufficienti, nell'ambito della riqualificazione dei park di Ata, c'è comunque un'interlocuzione con loro per progettarla e di implementare e di ottimizzazione del sistema di videosorveglianza - ha puntualizzato l'assessore Pasquali rispondendo anche alle richieste di maggiori controlli sulle spiagge del consigliere di RiformiAmo Savona Massimiliano Carpano - Il tema della sicurezza delle spiagge è importante, abbiamo iniziato a ragionare sulla vivibilità del litorale del Prolungamento, con la gestione e la possibilità di fare sport vivendole di giorno e magari anche di sera. Un presidio di persone giovani rendendo quel tratto fruibile e accessibile per tutti".