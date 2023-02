"Attenzione. Ci segnalano la presenza di una persona che si spaccia per incaricato del comune per igienizzare gli appartamenti. Non fate entrare nessuno. Il comune non invia incaricati a casa". Questo l'appello lanciato sui social dal sindaco di Loano Luca Lettieri.

"Se si presenta alla vostra porta, non aprite, chiamate immediatamente il numero della centrale operativa del comando di polizia locale 0199379444 oppure chiamate il 112", conclude il primo cittadino.