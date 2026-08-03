Sassello, incendio boschivo in località Chiapuzzo: bonifica in corso (FOTO)

Proseguono le operazioni di bonifica e di presidio in località Chiapuzzo, nel territorio comunale di Sassello, dove ieri è tornato a divampare l'incendio già domato lo scorso 22 luglio.

In quell'occasione il rogo si era propagato rapidamente, avvicinandosi alla zona boschiva circostante. Il tempestivo intervento dei vigili del fuoco e delle squadre della Protezione civile aveva però consentito di spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l'area.

Nella mattinata di ieri, però, alcuni focolai hanno ripreso vigore, rendendo necessario un nuovo intervento. Sul posto sono entrate in azione le squadre dei vigili del fuoco dei distaccamenti di Sassello e Varazze, affiancate dai volontari antincendio boschivo (Aib) di Varazze e Albisola. Per contenere il fronte del fuoco è stato impiegato anche un elicottero, che ha effettuato diversi lanci d'acqua.

L'incendio è stato nuovamente spento, ma le operazioni non sono terminate. I vigili del fuoco e i volontari della Protezione civile stanno proseguendo con la bonifica dell'area per eliminare ogni possibile focolaio residuo ed evitare nuove riaccensioni.

Le squadre hanno lavorato senza sosta per tutta la giornata di ieri e hanno garantito il presidio anche durante la notte, monitorando costantemente la situazione. Le attività di controllo proseguiranno fino a quando l'area sarà considerata completamente sicura.