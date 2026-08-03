Alassio, operaio cade da un’impalcatura: codice rosso al Santa Corona

Grave infortunio sul lavoro questa mattina in via Adelasia ad Alassio, lungo la strada che conduce alla frazione di Moglio. L’allarme è scattato poco dopo le 9, quando è stata segnalata la caduta di un operaio impegnato in un cantiere della zona.

Secondo le prime informazioni, l’uomo, 50 anni, sarebbe precipitato da un’impalcatura per cause ancora in fase di accertamento, compiendo un volo di alcuni metri. La dinamica dell’incidente è ora al vaglio degli operatori intervenuti sul posto, impegnati negli accertamenti necessari per ricostruire quanto accaduto.

Immediata la mobilitazione dei soccorsi. In via Adelasia sono intervenuti i sanitari della Croce Bianca di Albenga, l’automedica, gli agenti della Polizia di Stato, gli ispettori dell’UOPSAL e i vigili del fuoco.

Dopo le prime cure sul posto, l’operaio è stato stabilizzato e trasferito in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, dove è arrivato con diversi traumi.