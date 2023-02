Incendio canna fumaria in una villetta a due piani. L'allarme è stato lanciato attorno alle ore 6 in via Giovanni Pascoli a Loano.

La centrale operativa del 112 ha mobilitato i vigili del fuoco: una squadra dal distaccamento di Finale Ligure e l'autoscala da Albenga.

Gli occupanti dell'abitazione non sono stati evacuati. Nessun ferito. Il rogo è stato spento senza particolari problemi. Le cause sono ancora in via di accertamento.