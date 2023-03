Finale, materiale in eccesso dal Pora per il ripascimento a Marina: avviato il progetto

Servirà per incrementare la consistenza delle spiagge di Finalmarina il materiale alluvionale in eccesso depositatosi sul tratto terminale del torrente Pora nel 2019.

Nei mesi scorsi l'Amministrazione finalese aveva infatti affidato a un professionista l'incarico per il monitoraggio delle condizioni di sicurezza idraulica del torrente Pora e del suo affluente Aquila attraverso il riscontro delle sezioni di controllo indicate nel Piano di Bacino e una verifica strumentale del materiale depositatosi. Ebbene, queste avevano evidenziato la presenza di un sovralluvionamento di materiale nei corsi d'acqua citati, riducendone così la sezione di deflusso con il conseguente incremento di pericolo idraulico.

Si è così valutata l'opportunità di procedere al disalveo del volume di materiale in eccesso, il quale ora, se le analisi necessarie indicate dagli enti ambientali competenti daranno esito positivo, verrà utilizzato per il ripascimento del litorale di Marina.

Questa l'idea della Giunta Frascherelli: "L'intenzione è di sversarlo una volta terminato il ripascimento attualmente attivo per non sovrapporre i due cantieri ma comunque entro l'estate se i tempi tecnici ce lo consentiranno" spiega l'assessore ai Lavori Pubblici, Andrea Guzzi.

Che poi ricorda, circa l'importo necessario per lo svolgimento dell'opera: "Saranno impiegati denari chiesti e ottenuti dalla Regione Liguria per un totale di circa 350mila euro, cento dei quali erano già stati utilizzati per operazioni simili sul torrente Sciusa".