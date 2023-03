Camion ribaltato a Vado Ligure: soccorsi attivati, un ferito al Santa Corona

Incidente stradale questa mattina a Vado Ligure. La macchina del pronto intervento si è mobilitata per un camion ribaltato, pare un quattro assi.

Stando alle prime informazioni, si tratterebbe di un mezzo pesante di EcoSavona. Il sinistro sarebbe avvenuto all'interno delle aree della società, nella discarica in località Boscaccio.

La centrale operativa del 112 ha attivato i vigili del fuoco, la Croce Rossa di Vado Ligure, l'automedica e le forze dell'ordine. Sul posto anche l'elicottero Grifo.

Una persona, pare il conducente del veicolo, è stata trasportata al pronto soccorso dell'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure. Non sarebbe in pericolo di vita. La dinamica del sinistro è ancora in via di accertamenti.