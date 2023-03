Investimento sui binari, uomo muore travolto da un treno in galleria: circolazione sospesa tra Imperia e Taggia

AGGIORNAMENTO ORE 11.50: è arrivato il nullaosta per la ripresa della circolazione su un binario a senso unico alternato. Il traffico ferroviario è così tornato progressivamente alla normalità.

AGGIORNAMENTO ORE 11.34: un uomo è stato travolto e ucciso da un treno in galleria, pare si tratti di suicidio. La vittima avrebbe tra i 60 e i 70 anni. Al momento non è stato ancora identificato. A circa un'ora dall'incidente, i viaggiatori sono stati accompagnati ad Imperia dal personale di Trenitalia e hanno proseguito in bus verso la loro destinazione.

***

Dalle 10.25 la circolazione è sospesa per l'investimento di una persona tra Imperia e Taggia Arma. Lo si legge sul sito di Trenitalia.

E' stato richiesto l’intervento dell’Autorità Giudiziaria per gli accertamenti previsti dalla normativa vigente, nonché quello dei vigili del fuoco, dei sanitari e delle forze dell'ordine.

I treni InterCity e Regionali possono registrare ritardi. Il convoglio IC 633 Milano Centrale (7:10)-Ventimiglia (10:54) è fermo dalle ore 10:38 a Imperia.