Vento forte, Arpal conferma l'avviso meteorologico sul ponente e il centro della Liguria

Arpal conferma l'avviso metereologico per vento di burrasca forte settentrionale per la giornata di oggi, mercoledì 1 marzo. L'avviso è limitato alle zone A (Ponente) e B (Centro) della regione.

La giornata vede, finora, deboli precipitazioni sparse e venti ancora forti settentrionali con raffiche di burrasca o burrasca forte: sui rilievi raffica massima al Lago di Giacopiane con 141.14 km/h, in costa a Arenzano Porto si sono toccati i 97.9 km/h mentre, sulla costa centrale, il momento di maggiore intensità della ventilazione si è registrato tra il pomeriggio e la serata di ieri con raffica a 90.4 km/h a Genova Porto Antico e a 88.2 a Savona Istituto Nautico. Nelle prossime ore i venti continueranno ad essere sostenuti, in particolare tra la parte più occidentale della zona A e quella più orientale della zona B; la ventilazione sarà in graduale attenuazione nella seconda parte della giornata di oggi.

Per quanto riguarda la neve si prevedono deboli nevicate sui versanti padani di Ponente (zona D), con quota neve intorno a 5-600 metri (possibili accumuli di qualche centimetro nella tratta della A6 al confine con il Piemonte), e su quelli di Levante (zona E) con quota neve intorno 6-700 metri

Il mare, alla boa di Capo Mele, è molto mosso con temperatura dell’acqua di 13.5 gradi.

E a proposito di temperature, la minima della notte, -5.5 si è registrata a Pratomollo (Borzonasca, Genova) mentre, nei capoluoghi di provincia, si sono registri 6.6 a Savona Istituto Nautico e Genova Centro Funzionale, 8.1 a La Spezia, 10.2 a Imperia Osservatorio Meteo Sismico.

Ecco l’avviso meteorologico emesso questa mattina: oggi, mercoledì 1° marzo, deboli precipitazioni che nelle zone interne potranno assumere carattere nevoso: si prevedono deboli nevicate su D (con quota neve intorno ai 500-600 m) e su E (con quota neve intorno ai 600-700 m). Su tratte autostradali di DE previste locali spolverate, possibili accumuli di qualche cm nella tratta della A6 al confine con il Piemonte (quota 500-600 m circa). Venti settentrionali con raffiche fino a burrasca forte su AB, fino a burrasca su CDE; attenuazione dal primo pomeriggio. Locale disagio per freddo nelle ore notturne.

Domani, giovedì 2 marzo, nella notte possibili deboli e locali spolverate nevose sopra i 500-600 m. Venti settentrionali forti con raffiche di burrasca su ABD, tra moderati e forti su CE.

Venerdì 3 marzo venti settentrionali fino a forti su ABD.

Questa la suddivisione in zone del territorio regionale: A Lungo la costa da Ventimiglia fino a Noli, l’intera provincia di Imperia, la valle del Centa; B Lungo la costa da Spotorno a Camogli comprese, Val Polcevera e Alta Val Bisagno; C Lungo la costa da Portofino fino al confine con la Toscana, tutta la provincia della Spezia, Val Fontanabuona e Valle Sturla; D Valle Stura ed entroterra savonese fino alla Val Bormida; E Valle Scrivia, Val d'Aveto e Val Trebbia.