Vaccarezza ad Albenga per la commissione pro ospedale: “Sarà l’occasione per dire la verità”

Angelo Vaccarezza sarà ad Albenga per partecipare alla riunione della commissione consiliare temporanea speciale di studio per il potenziamento dell’ospedale di Albenga, convocata dal presidente del consiglio Diego Distilo il 6 marzo alle 19, ed estesa ai sindaci dei comuni del comprensorio ingauno e ai consiglieri regionali. Hanno già confermato la propria partecipazione Brunello Brunetto e Stefano Mai (già intervenuti a titolo personale in un precedente incontro) e si attende la risposta di Alessandro Bozzano e Roberto Arboscello. L’incontro si svolgerà a porte chiuse e solo su invito, ma sarà trasmesso in streaming sulla pagina istituzionale del Comune di Albenga.

A un anno dalla marcia per l’ospedale Santa Maria di Misericordia, dopo il gelo venuto a crearsi, soprattutto tra il comitato #senzaprontosoccorsosimuore e l’arancione Vaccarezza, manifestato ancora nel corso della recente commemorazione dell’80esimo anniversario della Battaglia di Nikolayewka, con i Fieui di Caruggi che gli hanno girato le spalle in segno di protesta durante la sua orazione, torna ad Albenga quindi in consigliere regionale loanese e afferma ai microfoni di Savonanews: “Sono molto felice di venire ad Albenga, fossi stato invitato personalmente, ci sarei stato anche altre volte. Anzi, già dall’inizio ho atteso l’invito per un incontro che fosse senza pregiudizio, ma proprio il pregiudizio ha accompagnato questa vicenda dal principio. Credo che tante persone in malafede abbiano volutamente creato questa situazione di tensione. Lunedì sarà l’occasione per rimettere tutto a posto e spero per dire la verità. Io lo farò e mi auguro lo facciano tutti in quella commissione. Verrò apposta: voglio assicurarmi che tutti diremo le cose come stanno realmente”.

Anche se fa ancora freddo, l’incontro si preannuncia piuttosto “rovente”.