Una passeggiata notturna in pieno centro cittadino. Il video ritrae, pare, un esemplare di lupo in piazza della Vittoria a Cairo Montenotte.

Come già sottolineato più volte, il lupo non rappresenta un pericolo per l'uomo. Anzi, funge da regolatore ambientale importante dato il numero elevato di cinghiali e caprioli. Solitamente predano gli animali più anziani o malati.

La loro presenza in Val Bormida è oramai assodata, a fronte dei numerosi avvistamenti sul territorio.