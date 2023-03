Finale, scontro tra auto al bivio tra l'Aurelia e via Genova

Intervento dei soccorsi poco prima del mezzogiorno a Finale Ligure sulla via Aurelia all'altezza di Corso Europa dove due auto sono entrate in collisione all'altezza del bivio di via Genova, davanti all'hotel Boncardo.

L'impatto è avvenuto mentre una vettura svoltava provenendo da ponente e l'altra invece sopraggiungeva da levante.

Sul posto sono intervenuti i militi della Croce Verde di Finalborgo che hanno trasportato un uomo in ospedale al Santa Corona per gli accertamenti del caso, mentre ad accertare la dinamica del sinistro e regolare il traffico, rallentato in entrambe le direzioni, sono stati gli agenti della Polizia locale.