Occupano la casa senza diritto a Savona: 4 abusivi dovranno lasciare gli alloggi

Occupavano abusivamente oppure risultavano morosi o non occupavano stabilmente l'alloggio.

Per questo quattro persone con una determina dirigenziale del settore attività sociali ed educative, servizio promozione sociale del comune di Savona, dovranno liberare gli alloggi di edlizia residenziale pubblica (Erp) visto che li occupavano senza averne titolo.

In due casi nelle abitazioni di Arte abitavano persone che poi sono decedute, ma al cui interno però successivamente erano state occupate da altri soggetti. In altre due non erano occupati stabilmente ed era presente uno stato di morosità nei canoni di locazione e servizi accessori.

Gli alloggi dovranno essere liberati entro 30 giorni.