E' stato lanciato l'allarme intorno alle 17.00 per un tamponamento tra auto avvenuto lungo la A10 all'altezza di Feglino.

Sul posto è intervenuta la Croce Verde di Finalborgo che ha soccorso due persone poi trasferite in codice giallo al Santa Corona di Pietra Ligure. Presenti anche i Vigili del fuoco.

Il sinistro ha provocato disagi al traffico con code di alcuni km in direzione Finale: il traffico è poi via via ritornato alla normalità.