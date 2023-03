Arboscello (Pd): "I tempi di attesa della sanità pubblica sono drammatici"

"Questa mattina, nella presentazione della ricerca commissionata dal Gruppo Pd in Consiglio Regionale, sullo stato della sanità ligure, sono emersi dati che per certi versi sono drammatici. Il 75% dei liguri dichiara di aver subito disagi per tempi di attesa troppo lunghi, con risposte anche dopo 6 mesi. Tra queste persone, quasi il 60% decide di rivolgersi al privato e il 5% addirittura rinuncia alle cure".

Cosi commenta in una nota Roberto Arboscello, consigliere regionale Dem, che aggiunge: "Un quadro che fotografa plasticamente il fallimento della Giunta Toti nella gestione della Sanità pubblica e dimostra l’urgenza di rivoluzionare il modello sanitario della Liguria".

"A fallire, è stato soprattutto il Progetto ReStart: si è pensato fosse sufficiente ripartire con un nuovo modello post covid ma le criticità della sanità ligure – sicuramente aggravate dalla pandemia – hanno radici più profonde e necessitano di risposte complessive, quelle che il centrodestra in questi 8 anni non è mai riuscito a dare. I dati e il sentimento dei liguri, tra le popolazioni più anziani d’Italia, lo certificato", conclude Arboscello.